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      • Сборная Беларуси осталась на 96-м месте в рейтинге ФИФА

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 16:14
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      Сборная Беларуси осталась на 96-м месте в обновленном рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).

      За минувшие 2 месяца подопечные Георгия Кондратьева не играли и в их активе осталось 1226,55 балла. Следующие матчи наши футболисты проведут в сентябре.

      В предпоследнем туре группы С Лиги наций УЕФА 22 сентября они сыграют в гостях у команды Казахстана (114-е место в рейтинге ФИФА), а 25 сентября завершат турнир выездной встречей со сборной Словакии (51).

      В рейтинге женских сборных Беларусь занимает 55-е место (1457,75). Возглавляет рейтинг сборная США (2111,47), на втором месте Германия (2059,75), а на третьем - Швеция (2050,18).

      Следующий рейтинг ФИФА будет обнародован 6 октября.
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