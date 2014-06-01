Сборная Беларуси осталась на 96-м месте в рейтинге ФИФА

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в обновленномМеждународной федерации футбола ().За минувшие 2 месяца подопечные Георгия Кондратьева не играли и в их активе осталось 1226,55 балла. Следующие матчи наши футболисты проведут в сентябре.В предпоследнем туре группы С Лиги наций УЕФА 22 сентября они сыграют в гостях у команды Казахстана (114-е место в рейтинге ФИФА), а 25 сентября завершат турнир выездной встречей со сборной Словакии (51).В рейтинге женских сборных Беларусь занимает 55-е место (1457,75). Возглавляет рейтинг сборная США (2111,47), на втором месте Германия (2059,75), а на третьем - Швеция (2050,18).Следующий рейтинг ФИФА будет обнародован 6 октября.