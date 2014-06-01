Из-за жаркой погоды 26 августа продолжит действовать желтый уровень опасности.

Читайте нас в:







Загрузка...

Загрузка...

Из-за жаркой погоды 26 августа продолжит действоватьСиноптики Республиканского гидрометеоцентра страны прогнозируют на завтра переменную облачность, в основном будет без осадков. Только в некоторых районах небольшие кратковременные дожди, грозы. Порывы ветра составят 3 - 14 метров в секунду.В дневное время будет от +30 до +34 градусов, а в ночное - от 10 до 20 градусов со со знаком "плюс".В ведомстве добавили, что в субботу и воскресенье, 27 и 28 августа, сохранится жаркая погода.