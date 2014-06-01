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      • Из-за жаркой погоды 26 августа продолжит действовать желтый уровень опасности

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 15:49
      (голосов: 0)
      Из-за жаркой погоды 26 августа продолжит действовать желтый уровень опасности.

      Синоптики Республиканского гидрометеоцентра страны прогнозируют на завтра переменную облачность, в основном будет без осадков. Только в некоторых районах небольшие кратковременные дожди, грозы. Порывы ветра составят 3 - 14 метров в секунду.

      В дневное время будет от +30 до +34 градусов, а в ночное - от 10 до 20 градусов со со знаком "плюс".

      В ведомстве добавили, что в субботу и воскресенье, 27 и 28 августа, сохранится жаркая погода.
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