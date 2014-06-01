Брестский хакер почти два года взламывал сайты и продавал информацию за рубеж.

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и продавал информацию за рубеж.Молодого человека привлекла идея изучения компьютерных технологий, разработки программ и возможности на этом заработать. Он проходил онлайн-курсы, применял полученные знания на практике. Однако, его больше заинтересовала темная сторона сети, которую он посчитал более прибыльной.Следствие располагает сведениями, что с декабря 2020 года 21-летний парень разработал несколько вредоносных программ. Они подбирали пароли к учетным записям банков, платежных систем и других веб-сайтов. Заказы молодой человек получал на иностранных форумах, взламывал аккаунты и продавал информацию. Почти за 2 года хакер заработал примерно 6 000 долларов.На след нарушителя правоохранители вышли в ходе оперативно-разыскных мероприятий. У фигуранта изъяли всю компьютерную технику.По данному факту уже возбудили уголовное дело за "несанкционированный доступ к компьютерной информации" и "разработку, использование или распространение компьютерных программ".