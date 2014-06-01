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      • Белорусские лесники из-за пожаров усилили охрану у границы с Россией

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 22:51
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      Белорусские лесники усилили охрану приграничной с Россией территории из-за пожаров в соседней РФ, чтобы не допустить перехода огня на территорию республики.

      "Причина – приближающийся лесной пожар из Псковской области.

      Угрозу трансграничного пожара должностные лица гослесохраны в Витебской области выявили с помощью средств видеонаблюдения. На приграничную территорию из Россонского и Шумилинского лесхозов уже дополнительно направлены 30 человек и 8 единиц техники. Дополнительные силы направила и российская сторона.

      Сейчас проводится комплекс мероприятий по недопущению перехода огня на белорусскую территорию", - сказано в заявлении Минлесхоза республики.
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