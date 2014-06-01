Белорусские лесники из-за пожаров усилили охрану у границы с Россией

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приграничной с Россией территории из-зав соседней РФ, чтобы не допустить перехода огня на территорию республики."Причина – приближающийся лесной пожар из Псковской области.Угрозу трансграничного пожара должностные лица гослесохраны в Витебской области выявили с помощью средств видеонаблюдения. На приграничную территорию из Россонского и Шумилинского лесхозов уже дополнительно направлены 30 человек и 8 единиц техники. Дополнительные силы направила и российская сторона.Сейчас проводится комплекс мероприятий по недопущению перехода огня на белорусскую территорию", - сказано в заявлении Минлесхоза республики.