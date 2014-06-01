Белорусские лесники из-за пожаров усилили охрану у границы с Россией

Белорусские лесники усилили охрану приграничной с Россией территории из-за пожаров в соседней РФ, чтобы не допустить перехода огня на территорию республики.
"Причина – приближающийся лесной пожар из Псковской области.
Угрозу трансграничного пожара должностные лица гослесохраны в Витебской области выявили с помощью средств видеонаблюдения. На приграничную территорию из Россонского и Шумилинского лесхозов уже дополнительно направлены 30 человек и 8 единиц техники. Дополнительные силы направила и российская сторона.
Сейчас проводится комплекс мероприятий по недопущению перехода огня на белорусскую территорию", - сказано в заявлении Минлесхоза республики.