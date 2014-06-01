Лукашенко: Беларусь выстояла в 2020 году, но расслабляться рано

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Сегодня, 24 августа, Александрзаявил, что, когда после выборов были массовые протесты оппозиции,. Данную тему Президент затронул на церемонии вручения госнаград около 30 военным и представителям силовых структур за образцовое исполнение служебных обязанностей, а также ряду гражданских лиц за вклад в наведении порядка в августе и осенью 2020 года."Там была репетиция, тренировка, прелюдия к основным событиям. Все только начинается. Нам не до расслабления. Сейчас мы уже осознали, что было бы с нами. Мы тогда сделали практически невозможное. На нас тренировались. Но это была прелюдия к тем событиям, которые происходят сейчас в мире и, в частности, в Украине. Мы выстояли, поэтому сегодня живем в мирной стране.Посмотрите, какая сложная обстановка в регионе и мире, в том числе вокруг Беларуси. Польша и государства Прибалтики превратились в полигоны для регулярных учений войск НАТО. Ранее нейтральные Швеция и Финляндия - им-то чего неймется, сидели бы тихонько и помалкивали - стремятся в срочном порядке вступить в Североатлантический альянс, считайте, вступили фактически.При этом не прекращается массированная гибридная агрессия против Беларуси со стороны так называемой беглой даже не оппозиции, а тех мятежников, которые быстро сбежали за пределы страны.По своей сути эти люди являются одним из краеугольных камней политики Вашингтона и Брюсселя на нашем направлении и не только. И наш долг перед нынешним и будущими поколениями - сделать из этого выводы и всеми возможными средствами сохранить страну. И мы ее сохраним, чего бы нам это ни стоило. В этом не только моя, но и ваша задача.Люди верят в белорусских силовиков и знают, что им всегда придут на помощь. Обеспечим спокойную и мирную жизнь наших людей, защитим страну от внешних и также внутренних угроз", - заключил белорусский лидер.