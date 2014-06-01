Белорусские военные отправились в Россию для участия в учениях

Белорусские военнослужащие 6?й отдельной гвардейской механизированной бригады направились в Уссурийск для участия в учениях "Восток-2022".
Как пояснили в Министерстве обороны Беларуси, вместе с военнослужащими в Уссурийск убыл заместитель командующего войсками Западного оперативного командования белорусской армии Александр Бас.
"С гордостью восприняли, что наше подразделение будет участвовать в данном учении. Впервые летит и личный состав. Нам будет показано ведение боевых действий", - добавили в ведомстве.
С 30 августа по 5 сентября войсками Восточного военного округа РФ под руководством начальника Генштаба Вооруженных сил РФ будет проведено стратегическое командно-штабное учение "Восток-2022". Учение охватит 13 полигонов Восточного военного округа.