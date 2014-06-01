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      • Белорусские военные отправились в Россию для участия в учениях

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Сегодня, 15:02
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      Белорусские военнослужащие 6?й отдельной гвардейской механизированной бригады направились в Уссурийск для участия в учениях "Восток-2022".

      Как пояснили в Министерстве обороны Беларуси, вместе с военнослужащими в Уссурийск убыл заместитель командующего войсками Западного оперативного командования белорусской армии Александр Бас.

      "С гордостью восприняли, что наше подразделение будет участвовать в данном учении. Впервые летит и личный состав. Нам будет показано ведение боевых действий", - добавили в ведомстве.

      С 30 августа по 5 сентября войсками Восточного военного округа РФ под руководством начальника Генштаба Вооруженных сил РФ будет проведено стратегическое командно-штабное учение "Восток-2022". Учение охватит 13 полигонов Восточного военного округа.
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