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      • Почти 90% студентов обеспечены местами в общежитиях

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 09:05
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      Почти 90% нуждающихся студентов обеспечены местами в общежитиях. Такое заявление сделала замначальника главного управления воспитательной работы и молодежной политики.

      "В среднем по стране показатель обеспеченности обучающихся, состоящих на учете нуждающихся, местами в общежитиях учреждений профессионально-технического и среднего специального образования составляет 98,7%, учреждений высшего образования - 87,6%, по Минску - 79,7%. Для решения вопроса обеспеченности студентов в Минске ведется строительство четырех общежитий на 3 790 мест, идет капитальный ремонт общежитий Белорусского государственного технологического университета, Белорусского национального технического университета", - рассказала Татьяна Симановская.

      Она подчеркнула, что в нашей стране в обязательном порядке всем нуждающимся иногородним первокурсникам предлагается место в общежитии, в первую очередь уделяется внимание детям-сиротам, детям из многодетных семей и другим льготным категориям граждан.
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