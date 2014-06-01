Беларусь и Россия планируют заключить соглашение по импортозамещающим проектам в начале сентября

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намереныо кредите в размере 1,5 млрд долларов на реализациюв начале сентября. Такое заявление на церемонии открытия обновленного павильона Беларуси на ВДНХ в Москве сделал первый вице-премьер Николай Снопков.Говоря о уже реализуемых белорусско-российских проектах в сфере импортозамещения, он сообщил, что сейчас таких проектов 3."Один в Ленинградской области и 2 в развитии - нельзя сказать, что они завершены. Еще 11 плюс 9 проектов у нас на рассмотрении. Если рассматривать экономику Беларуси и РФ, рост нашего товарооборота и взаимных инвестиций, движение товаров, капиталов и людей, то в принципе все, что происходит у нас сегодня в рамках союзных программ, то что происходит у нас в рамках взаимодействия противодействию внешним угрозам - это и есть интеграционные проекты.Беларусь и Россия - это в принципе единый интеграционный проект и рассматривать и делать упор на какие-то отдельные элементы (скажем, машиностроение или отдельные элементы производства совместных узлов, по поставкам двигателей, по обмену технологиями) нельзя. Мы в целом вдвоем - интеграционный проект", - добавил первый вице-премьер.