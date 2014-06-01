В школьном меню появятся новые блюда

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. Об этом рассказала директор ГП "Комбинат школьного питания города Минска"."В прошлом учебном году мы начали менять меню каждую четверть, в этом году будем делать так же. Уже разработано меню первой четверти. Оно получило оценку в центре гигиены и эпидемиологии. Это меню не только школьное, но и Лицея МВД, учреждений с круглосуточным пребыванием, кадетского училища, гимназии-колледжа искусств имени И.О.Ахремчика", - сказала Надежда Лукашевич.В меню первой четверти остались такие продукты, как "шашлычок школьный" из филе цыпленка, перепелиные яйца, творожно-шоколадная запеканка. При этом вводятся новые блюда, в том числе "курочка пикантная", "бифштекс цудоўны", "крокет особенный", запеканка "Здоровенок" и колбаски "Абибок". В меню буфетной продукции появится новый пирог ягодный - из песочного теста с применением ягодного припаса - протертой ягоды.Ученикам 5 - 11 классов обед предлагают на выбор - с супом или без супа. В этом учебном году будут применять не только зелень петрушки, но и паприку.Кроме того, продолжится акция "Чистая тарелка", начавшаяся в прошлом учебном году."За съеденную полностью еду мы предлагаем ребенку приз. Мы заметили, что в дни, когда проходит акция, дети кушают охотнее, очень внимательно относятся к еде, у нас практически на ноль сведены отходы", - заключила руководитель комбината.