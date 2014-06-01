В Беларуси продлен до 2024 года срок обмена старых денежных купюр

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В Беларуси. Александр Лукашенко уже подписал соответствующий указ.В частности, в связи с многочисленными обращениями граждан указом продлен до конца 2024 года срок обмена денежных знаков образца 2000 года на банкноты образца 2009 года.Напомним, период обмена банкнот образца 2000 года, которые использовались до деноминации, завершился 31 декабря 2021 года. С 1 января 2022 года банкноты номиналом 100, 500, 1 000, 5 000, 10 000, 20 000, 50 000, 100 000 и 200 000 рублей считались недействительными (утратившими силу законного платежного средства).Сейчас в обращении используются 7 номиналов банкнот образца 2009 года - 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 рублей и 8 номиналов монет - 1, 2, 5, 10, 20 и 50 копеек, а также 1 и 2 рубля.