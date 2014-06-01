В Беларуси намолотили 7 млн тонн зерна.

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В БеларусиПо информации Министерства сельского хозяйства и продовольствия, в Брестской области уборка зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы, гречихи, проса) завершилась. В Витебской области убрано 74,5% площадей (264 700 га), Гомельской - 89,7% (305 500 га), Гродненской - 86,8% (264 900 га), Минской - 89,3% (400 700 га), Могилевской - 83,3% (276 100 га). Закончить массовую уборку в Беларуси планируют до четверга, 25 августа.Отметим, урожайность зерновых в этом году фиксируется выше прошлогодней на такую же дату.Объем закупок зерна для государственных нужд на текущий год составляет 811 400 т.