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      • В Беларуси намолотили 7 млн тонн зерна

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 10:22
      (голосов: 0)
      В Беларуси намолотили 7 млн тонн зерна.

      По информации Министерства сельского хозяйства и продовольствия, в Брестской области уборка зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы, гречихи, проса) завершилась. В Витебской области убрано 74,5% площадей (264 700 га), Гомельской - 89,7% (305 500 га), Гродненской - 86,8% (264 900 га), Минской - 89,3% (400 700 га), Могилевской - 83,3% (276 100 га). Закончить массовую уборку в Беларуси планируют до четверга, 25 августа.

      Отметим, урожайность зерновых в этом году фиксируется выше прошлогодней на такую же дату.

      Объем закупок зерна для государственных нужд на текущий год составляет 811 400 т.
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