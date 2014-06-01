Гомельчанин прятал пистолет в мусоропроводе.

Читайте нас в:







Загрузка...

Загрузка...

ГомельчанинУ супружеской пары, которая собирается разводиться, случился очередной скандал. Звонок об этом поступил милиции. Приехавшим правоохранителям женщина рассказала о конфликте и о том, что пока еще ее муж прячет в мусоропроводе оружие.39-летний мужчина признался, что от умершего отца остался немецкий газовый пистолет, но оружие оказалось расточенным под боевые патроны. В обойме находились 3 патрона от пистолета Макарова. В картонной коробке - 17 патронов калибра 9 мм от ПМ, 8 - калибра 5,45 мм холостых и 2 - калибра 9 мм.Экспертиза подтвердила, что найденные боеприпасы пригодны для стрельбы.Против горожанина возбудили уголовное дело за "незаконные действия в отношении огнестрельного оружия".