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      • Гомельчанин прятал пистолет в мусоропроводе

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 10:18
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      Гомельчанин прятал пистолет в мусоропроводе.

      У супружеской пары, которая собирается разводиться, случился очередной скандал. Звонок об этом поступил милиции. Приехавшим правоохранителям женщина рассказала о конфликте и о том, что пока еще ее муж прячет в мусоропроводе оружие.

      39-летний мужчина признался, что от умершего отца остался немецкий газовый пистолет, но оружие оказалось расточенным под боевые патроны. В обойме находились 3 патрона от пистолета Макарова. В картонной коробке - 17 патронов калибра 9 мм от ПМ, 8 - калибра 5,45 мм холостых и 2 - калибра 9 мм.

      Экспертиза подтвердила, что найденные боеприпасы пригодны для стрельбы.

      Против горожанина возбудили уголовное дело за "незаконные действия в отношении огнестрельного оружия".
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