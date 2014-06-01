На Белорусской АЭС завершился ремонт на первом энергоблоке

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Минэнерго Беларуси сообщило, чтоКак пояснили в ведомстве, в рамках состоявшихся на энергоблоке плановых работ выполнен ремонт основного оборудования реакторной установки, турбогенератора, главных циркуляционных насосов. Осуществлена первая перегрузка отработавшего ядерного топлива – в соответствии с регламентом заменено 48 из 163-х тепловыделяющих сборок с ядерным топливом. Проведена диагностика примерно 3 000 технологических систем и единиц оборудования.По данным пресс-центра, сейчас на энергоблоке выполняются регламентные предпусковые операции с последующим набором мощности реакторной установки и включением блока в сеть."Планово-предупредительный ремонт проводится на атомных станциях ежегодно – он нужен для обеспечения стабильного рабочего состояния оборудования", - подчеркнули в пресс-службе.