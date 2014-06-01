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      • На Белорусской АЭС завершился ремонт на первом энергоблоке

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Экономика Дата публикации: Вчера, 15:58
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      Минэнерго Беларуси сообщило, что завершен планово-предупредительный ремонт первого энергоблока Белорусской АЭС.

      Как пояснили в ведомстве, в рамках состоявшихся на энергоблоке плановых работ выполнен ремонт основного оборудования реакторной установки, турбогенератора, главных циркуляционных насосов. Осуществлена первая перегрузка отработавшего ядерного топлива – в соответствии с регламентом заменено 48 из 163-х тепловыделяющих сборок с ядерным топливом. Проведена диагностика примерно 3 000 технологических систем и единиц оборудования.

      По данным пресс-центра, сейчас на энергоблоке выполняются регламентные предпусковые операции с последующим набором мощности реакторной установки и включением блока в сеть.

      "Планово-предупредительный ремонт проводится на атомных станциях ежегодно – он нужен для обеспечения стабильного рабочего состояния оборудования", - подчеркнули в пресс-службе.
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