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      • Грузовой автомобиль горел в Новогрудке

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 11:52
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      Грузовой автомобиль горел в Новогрудке, рассказали в МЧС Беларуси.

      Информации о загорании грузовой машины ГАЗ-3307 в Новогрудке на улице Гродненской поступило 21 августа в 08:47. Из-за пожара повреждены электрические провода и отделка фургона, закопчены продукты питания. Причина инцидента устанавливается.

      Кроме того, в этот день поступило сообщение о пожарах бань на территории частных домовладений - в деревне Шустики и селе Зеньчики, Волковысскый райони. В первом случае уничтожена кровля и повреждено перекрытие, во втором - кровля. Причины случившегося выясняются.
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