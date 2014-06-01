Грузовой автомобиль горел в Новогрудке

Читайте нас в:







Загрузка...

Загрузка...

, рассказали в МЧС Беларуси.Информации о загорании грузовой машины ГАЗ-3307 в Новогрудке на улице Гродненской поступило 21 августа в 08:47. Из-за пожара повреждены электрические провода и отделка фургона, закопчены продукты питания. Причина инцидента устанавливается.Кроме того, в этот день поступило сообщение о пожарах бань на территории частных домовладений - в деревне Шустики и селе Зеньчики, Волковысскый райони. В первом случае уничтожена кровля и повреждено перекрытие, во втором - кровля. Причины случившегося выясняются.