В Беларуси намолотили 6,7 млн тонн зерна

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В Беларуси. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.В частности, на утро понедельника, 22 августа, по стране зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы, гречихи и проса) убраны с 1,812 млн га (85,2% от плана). В Брестской области убрано 99,9% площадей (346 000 га), Витебской - 71,4% (253 600 га), Гомельской - 87,7% (298 900 га), Гродненской - 84,1% (256 700 га), Минской - 87,1% (390 700 га), Могилевской - 80,5% (266 800 га).В республике намолочено 6,779 млн т зерна при средней урожайности 37,4 ц/га. Урожайность выше, чем за такой же период прошлого года - тогда она составила 30,7 ц/га.Озимый рапс на зерно убрали с 302,2 тыс. га (98,1% к уборочной площади), намолотили 803 600 т при средней урожайности 26,6 ц/га.Пивоваренный ячмень убрали с 41,8 тыс. га (76,5% от плана), намолотили 159 300 т при средней урожайности 38,1 ц/га, а в 2021 году на этот период было 32,2 ц/га.Лен вытереблен на 43 700 га (98,7% уборочной площади).Второй укос трав проведен на 867 900 га (85% от плана). Заготовлено 742 500 т сена (77,7% от плана), 11,928 млн т сенажа (88,8%) и 388 200 т силоса (2,03%).