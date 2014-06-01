Лукашенко поручил расширить спектр туристических услуг в Беловежской пуще

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Александрна представлении в должности управляющего делами Президента Юрия Назарова поручилПо его словам, Управление делами предлагает туристический отдых в национальных парках и Березинском биосферном заповеднике. Президент считает, что нужно уделить больше внимания рекламе имеющихся предложений для семейного и туристического отдыха."С учетом того, что такой отдых пользуется значительным спросом, подумайте над расширением спектра предоставляемых услуг экологического и познавательного туризма. В последнее посещение Беловежской пущи мы с губернатором Брестской области обсудили расширение таких услуг в Беловежской пуще. Шулейко готов прилично вложиться туда, инвестировать, чтобы эти услуги расширять. Встретьтесь и поговорите с ним конкретно, что надо делать, и начнем делать прямо сейчас", - сказал белорусский лидер.