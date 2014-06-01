  • » » Лукашенко поручил расширить спектр туристических услуг в Беловежской пуще

      • Лукашенко поручил расширить спектр туристических услуг в Беловежской пуще

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Экономика Дата публикации: Вчера, 11:26
      (голосов: 0)
      Александр Лукашенко на представлении в должности управляющего делами Президента Юрия Назарова поручил расширить спектр туристических услуг в Беловежской пуще.

      По его словам, Управление делами предлагает туристический отдых в национальных парках и Березинском биосферном заповеднике. Президент считает, что нужно уделить больше внимания рекламе имеющихся предложений для семейного и туристического отдыха.

      "С учетом того, что такой отдых пользуется значительным спросом, подумайте над расширением спектра предоставляемых услуг экологического и познавательного туризма. В последнее посещение Беловежской пущи мы с губернатором Брестской области обсудили расширение таких услуг в Беловежской пуще. Шулейко готов прилично вложиться туда, инвестировать, чтобы эти услуги расширять. Встретьтесь и поговорите с ним конкретно, что надо делать, и начнем делать прямо сейчас", - сказал белорусский лидер.
      Кратко и по делу в Telegram

      Читайте нас в:
      Загрузка...
      Загрузка...

    Загрузка...
    Рунет
    Рунет
    Индекс цитирования
    POLOTSK-PORTAL.RU
  • Обратная связь