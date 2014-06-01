Пожилая минчанка помогла задержать курьера телефонных аферистов.

На линию 102 позвонила пенсионерка, которая рассказала, что ей позвонили аферисты по поводу денег за оказание помощи якобы попавшей в ДТП дочери.
Женщина знала о таком способе мошенничества и сделала вид, что поверила. Она согласилась передать деньги, назначила встречу с курьером и позвонила в милицию.
Прибывшего за суммой 23-летнего парня задержали с поличным.
Как выяснилось, незадолго до этого фигурант забрал у четырех пенсионерок различную валюту на сумму свыше 36 000 рублей в эквиваленте. Деньги курьер передавал посреднику или переводил на указанный счет. Предложение о незаконном заработке он нашел в интернете.
По данному факту возбуждено уголовное дело за мошенничество.