Пожилая минчанка помогла задержать курьера телефонных аферистов.

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ПожилаяпомоглаНа линию 102 позвонила пенсионерка, которая рассказала, что ей позвонили аферисты по поводу денег за оказание помощи якобы попавшей в ДТП дочери.Женщина знала о таком способе мошенничества и сделала вид, что поверила. Она согласилась передать деньги, назначила встречу с курьером и позвонила в милицию.Прибывшего за суммой 23-летнего парня задержали с поличным.Как выяснилось, незадолго до этого фигурант забрал у четырех пенсионерок различную валюту на сумму свыше 36 000 рублей в эквиваленте. Деньги курьер передавал посреднику или переводил на указанный счет. Предложение о незаконном заработке он нашел в интернете.По данному факту возбуждено уголовное дело за мошенничество.