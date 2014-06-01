  • » » Пожилая минчанка помогла задержать курьера телефонных аферистов

      • Пожилая минчанка помогла задержать курьера телефонных аферистов

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 11:17
      (голосов: 0)
      Пожилая минчанка помогла задержать курьера телефонных аферистов.

      На линию 102 позвонила пенсионерка, которая рассказала, что ей позвонили аферисты по поводу денег за оказание помощи якобы попавшей в ДТП дочери.

      Женщина знала о таком способе мошенничества и сделала вид, что поверила. Она согласилась передать деньги, назначила встречу с курьером и позвонила в милицию.

      Прибывшего за суммой 23-летнего парня задержали с поличным.

      Как выяснилось, незадолго до этого фигурант забрал у четырех пенсионерок различную валюту на сумму свыше 36 000 рублей в эквиваленте. Деньги курьер передавал посреднику или переводил на указанный счет. Предложение о незаконном заработке он нашел в интернете.

      По данному факту возбуждено уголовное дело за мошенничество.
      Кратко и по делу в Telegram

      Читайте нас в:
      Загрузка...
      Загрузка...

    Загрузка...
    Рунет
    Рунет
    Индекс цитирования
    POLOTSK-PORTAL.RU
  • Обратная связь