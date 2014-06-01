Факультатив по психологической самопомощи появится с 1 сентября в белорусских школах

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Новый"Моеблагополучие и помощь сверстникам в кризисной ситуации" появится с 1 сентября в. Учебная программа занятий утверждена постановлением Министерства образования, которое уже выложено на Национальном правовом интернет-портале.По словам разработчика программы, заведующей кафедрой психологии Академии последипломного образования, факультатив разрабатывался для старших школьников и предназначен для учащихся 8-11 классов."Он в первую очередь направлен на то, чтобы дать подросткам возможность изучить себя, свою личность, понять себя и других, проработать навыки самопомощи, научиться оказывать посильную помощь друзьям. Мы считаем, что цельный курс занятий поспособствует тому, что дети будут более внимательны друг к другу, они будут знать и обращать внимание на какие-то маркеры, признаки, по которым можно определить кризисные состояния у друзей. Учащиеся узнают, что с этим делать, как помочь другу, куда пойти в школе или дома, кому рассказать, то есть эти ситуации не будут замалчивать. Все это приведет к повышению уровня психологической культуры и психологического благополучия детей. Ведь главная наша цель - предупредить возникновение возможных нарушений психического функционирования подростков", - пояснила Наталья Смирнова.Учебная программа рассчитана на 35 часов (1 час в неделю). На занятиях дети смогут узнать о том, как совладать со стрессом, что делать в ситуации кризиса, как устанавливать личные границы, приобрести коммуникативные навыки, что такое психологическое влияние и многое другое.Школьники будут посещать занятия бесплатно и по желанию.