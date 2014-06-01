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      • Лукашенко заявил, что Беларусь не собирается нападать на Украину

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Сегодня, 15:22
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      Александр Лукашенко заявил сегодня, что Беларусь не собирается планирует нападать на Украину. Данную тему он затронул в ходе встречи с работниками хозяйства "Журавлиное" и жителями Пружанского района.

      "Вы не думайте, что я тут планирую какое-то нападение - вот, Украину будем бомбить с территории Беларуси и так далее. Нет у меня никакого желания, чтобы ваши и мои дети воевали. Во имя чего? Нам надо утихомириться.

      Никакая Украина не воюет сегодня. Сегодня с Россией воюет весь блок НАТО и США прежде всего", - добавил глава государства.
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