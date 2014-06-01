Лукашенко анонсировал начало производства белорусской вакцины от COVID-19

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Сегодня, 19 августа, Александранонсировал начало. Данную тему Президент затронул во время рабочей поездки в Пружанский район Брестской области, в ходе встречи с работниками сельхозпредприятия "Журавлиное" и местными жителями.По его словам, уже в ближайшее время республика начнет выпуск собственной вакцины."Мы закупили в те времена маски, средства защиты. Китайцы нам безвозмездно поставляли. Министр меня полгода назад спрашивает: что делать с этим? Я говорю: пусть лежит, пригодится. Всего у нас хватает. В ближайшее время свою вакцину начинаем разливать. Но еще раз говорю: излишне не парьтесь.Я всегда советовал гражданам излишне не переживать по поводу коронавируса, призывал заботиться о своем здоровье. Если ведешь нормальный образ жизни, тебе не нужно бояться болезней, и особенно этих. Поэтому надо упираться, работать. Кто хочет жить, тот следит за своим здоровьем.Коронавирус, который сейчас фиксируется в стране, в основном лечат дома. "Он не такой уже (как был на этапе появления), становится сезонным, как мы и ожидали. Хотите вакцинироваться? Наверное, нужно, вакцинируйтесь. Я не вакцинировался, но, наверное, надо", - сказал глава государства.