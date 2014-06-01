Литва снова выталкивает беженцев через границу, заявили в Минске

Госпогранкомитет Беларуси сообщил, что Литва возобновила практику подвоза и выталкивания беженцев на территорию нашей страны.
По данным ведомства, "днём, 16 августа, литовские военнослужащие доставили к линии границы 7 граждан Ирана".
"После этого, применяя физическую силу и спецсредства, вытолкали беженцев в Беларусь. Со слов иностранцев, литовские стражи границ неоднократно занимались рукоприкладством, несмотря на осведомленность о проблемах с сердцем у одного из мужчин.
Страны ЕС открыто проводят политику двойных стандартов в отношении людей, ищущих убежище. Принцип европейской демократии в настоящее время основывается на узаконивании норм, противоречащих гуманитарному праву и человеческим ценностям", - сказано в заявлении ГПК.