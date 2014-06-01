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      • Литва снова выталкивает беженцев через границу, заявили в Минске

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Сегодня, 15:52
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      Госпогранкомитет Беларуси сообщил, что Литва возобновила практику подвоза и выталкивания беженцев на территорию нашей страны.

      По данным ведомства, "днём, 16 августа, литовские военнослужащие доставили к линии границы 7 граждан Ирана".

      "После этого, применяя физическую силу и спецсредства, вытолкали беженцев в Беларусь. Со слов иностранцев, литовские стражи границ неоднократно занимались рукоприкладством, несмотря на осведомленность о проблемах с сердцем у одного из мужчин.

      Страны ЕС открыто проводят политику двойных стандартов в отношении людей, ищущих убежище. Принцип европейской демократии в настоящее время основывается на узаконивании норм, противоречащих гуманитарному праву и человеческим ценностям", - сказано в заявлении ГПК.
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