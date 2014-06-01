Литва снова выталкивает беженцев через границу, заявили в Минске

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Госпогранкомитет Беларуси сообщил, чтоподвоза ина территорию нашей страны.По данным ведомства, "днём, 16 августа, литовские военнослужащие доставили к линии границы 7 граждан Ирана"."После этого, применяя физическую силу и спецсредства, вытолкали беженцев в Беларусь. Со слов иностранцев, литовские стражинеоднократно занимались рукоприкладством, несмотря на осведомленность о проблемах с сердцем у одного из мужчин.Страны ЕС открыто проводят политику двойных стандартов в отношении людей, ищущих убежище. Принцип европейской демократии в настоящее время основывается на узаконивании норм, противоречащих гуманитарному праву и человеческим ценностям", - сказано в заявлении ГПК.