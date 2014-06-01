Лукашенко потребовал максимально обеспечить белорусов местными продуктами

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Александрпотребовал от чиновниковстранысельскохозяйственными, а не импортом.Президент сделал такое заявление во время рабочей поездки в Гродненскую область, где ознакамливается с ходом уборки, развитием садоводства и обеспечения внутреннего рынка плодоовощной продукцией."Мое глубочайшее убеждение: хлеб, мясо, молоко, овощи и, разумеется, растущие в нашем климате фрукты на столе по максимуму должны быть отечественного производства. То есть свое, белорусское и еще раз свое.Надо максимально заполнить наши хранилища плодоовощной продукции, чтобы в межсезонье обеспечить потребности внутреннего рынка отечественной продукцией. Я гарантирую, что будут обеспечены расчеты за всю заложенную на хранение продукцию", - сказал глава государства.Кроме того, он потребовал обеспечить соответствующую предметную работу с торговыми сетями, чтобы были заключены договоры на поставку отечественной продукции, а не завозить зимой и весной импортную, включая даже картофель."Все будет куплено и реализовано. А торговлю возьмите за жабры железно. Излишки сельхозпродукции, которая не будет заложена на хранение, реализуют на экспорт...Нельзя сидеть и ждать, пока сюда привезут яблоко из Польши или Молдовы. Как время показывает, можно и не дождаться. Поэтому нужно выращивать самим. И, как мы видели сегодня (при посещении производственного кооператива в Гродненской области), при хозяйском подходе и соблюдении технологий это отлично получается. Причем не только здесь, на Гродненщине", - заключил белорусский лидер.