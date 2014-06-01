  • » » Помощь семьям на подготовку детей к учебному году оказана на 21,5 млн рублей

      • Помощь семьям на подготовку детей к учебному году оказана на 21,5 млн рублей

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 23:00
      (голосов: 0)
      Помощь семьям на подготовку детей к учебному году оказана на 21,5 млн рублей. Об этом рассказали сегодня в Министерстве труда и социальной защиты.

      "Во всех регионах Беларуси единовременную материальную помощь на подготовку детей к школе получили 79 000 многодетных семей на 159 000 детей. Общая сумма выплат составила 15,7 млн рублей. В целом по стране охват единовременной материальной помощью составил более 70% от общего числа многодетных семей, воспитывающих детей-школьников.

      Единовременная материальная помощь предоставляется независимо от дохода семьи. Ее размер составляет 98,55 рублей на каждого школьника в семье.

      Малообеспеченным семьям (в том числе и многодетным), семьям, воспитывающим ребенка с инвалидностью, финансовая помощь на подготовку к школе оказывается в виде единовременного или ежемесячного соцпособия в рамках государственной адресной соцпомощи. Такую помощь уже получили 2 300 семей на 6 000 детей на сумму 3,6 млн рублей.

      Поддержка оказывается и по месту работы родителей. За счет профсоюзных организаций помощь получили 5 400 семей на 10 200 детей на сумму 847 000 рублей, за счет средств нанимателей - 7 500 семей на 14 400 детей на сумму 1,3 млн рублей", - пояснили в ведомстве.
      Кратко и по делу в Telegram

      Читайте нас в:
      Загрузка...
      Загрузка...

    Загрузка...
    Рунет
    Рунет
    Индекс цитирования
    POLOTSK-PORTAL.RU
  • Обратная связь