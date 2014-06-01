Помощь семьям на подготовку детей к учебному году оказана на 21,5 млн рублей

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оказана на. Об этом рассказали сегодня в Министерстве труда и социальной защиты."Во всех регионах Беларуси единовременную материальную помощь на подготовку детей к школе получили 79 000 многодетных семей на 159 000 детей. Общая сумма выплат составила 15,7 млн рублей. В целом по стране охват единовременной материальной помощью составил более 70% от общего числа многодетных семей, воспитывающих детей-школьников.Единовременная материальная помощь предоставляется независимо от дохода семьи. Ее размер составляет 98,55 рублей на каждого школьника в семье.Малообеспеченным семьям (в том числе и многодетным), семьям, воспитывающим ребенка с инвалидностью, финансовая помощь на подготовку к школе оказывается в виде единовременного или ежемесячного соцпособия в рамках государственной адресной соцпомощи. Такую помощь уже получили 2 300 семей на 6 000 детей на сумму 3,6 млн рублей.Поддержка оказывается и по месту работы родителей. За счет профсоюзных организаций помощь получили 5 400 семей на 10 200 детей на сумму 847 000 рублей, за счет средств нанимателей - 7 500 семей на 14 400 детей на сумму 1,3 млн рублей", - пояснили в ведомстве.