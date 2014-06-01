Партию товаров на 264 000 рублей незаконно ввезли на территорию Беларуси

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Сотрудники правоохранительного блока Брестской таможни выявилина территорию Беларуси крупнойВо время специальных мероприятий на трассе М1/Е30 таможенники остановили грузовой автомобиль Mercedes Benz Sprinter, который ехал в направлении РФ. В грузовом отсеке была бытовая техника Bosch, кофемашины Saeco, игровые приставки X-BOX и Sony-PS-5, пылесосы Dyson, компьютерные комплектующие, моторные масла к маишнам, детские автокресла и коляски, биологически активные добавки, витамины и т.д. Документов, нужных для перемещения сборного груза, у водителя не оказалось.Как выяснилось, перед пересечением госграницы на сопредельной стороне товары раздали гражданам, которые и переместили их в Беларусь под видом товаров для личного пользования.Незаконно перемещаемые товары изъяли. По данному факту начаты административные процессы за "нарушение порядка транспортировки товаров" и "перемещение товаров через границу Евразийского экономического союза с сокрытием от таможенного контроля". Нарушителю грозит крупный штраф с возможной конфискацией сокрытых товаров.Отметим, с начала такущего года сотрудники Брестской таможни зафиксировали 15 таких фактов. Как правило, указанную схему предприниматели используют для уклонения от уплаты таможенных пошлин и платежей.