  • » » Партию товаров на 264 000 рублей незаконно ввезли на территорию Беларуси

      • Партию товаров на 264 000 рублей незаконно ввезли на территорию Беларуси

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 22:44
      (голосов: 0)
      Сотрудники правоохранительного блока Брестской таможни выявили факт незаконного ввоза на территорию Беларуси крупной партии товаров на сумму свыше 264 000 рублей.

      Во время специальных мероприятий на трассе М1/Е30 таможенники остановили грузовой автомобиль Mercedes Benz Sprinter, который  ехал в направлении РФ. В грузовом отсеке была бытовая техника Bosch, кофемашины Saeco, игровые приставки X-BOX и Sony-PS-5, пылесосы Dyson, компьютерные комплектующие, моторные масла к маишнам, детские автокресла и коляски, биологически активные добавки, витамины и т.д. Документов, нужных для перемещения сборного груза, у водителя не оказалось.

      Как выяснилось, перед пересечением госграницы на сопредельной стороне товары раздали гражданам, которые и переместили их в Беларусь под видом товаров для личного пользования.

      Незаконно перемещаемые товары изъяли. По данному факту начаты административные процессы за "нарушение порядка транспортировки товаров" и "перемещение товаров через границу Евразийского экономического союза с сокрытием от таможенного контроля". Нарушителю грозит крупный штраф с возможной конфискацией сокрытых товаров.

      Отметим, с начала такущего года сотрудники Брестской таможни зафиксировали 15 таких фактов. Как правило, указанную схему предприниматели используют для уклонения от уплаты таможенных пошлин и платежей.
      Кратко и по делу в Telegram

      Читайте нас в:
      Загрузка...
      Загрузка...

    Загрузка...
    Рунет
    Рунет
    Индекс цитирования
    POLOTSK-PORTAL.RU
  • Обратная связь