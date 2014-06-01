Лукашенко одобрил проект о военно-техническом сотрудничестве с Россией

Читайте нас в:







Загрузка...

Загрузка...

Сегодня, 17 августа, Александрсвоим указом одобрил в качестве основы для переговоров проект соглашения о программе военно-технического сотрудничества с РФ до 2025 года.Как пояснили в пресс-центре Президента, он уполномочил государственный военно-промышленный комитет республики на проведение переговоров по проекту соглашения и подписание документа при достижении договоренности."Программа военно-технического сотрудничества Беларуси и РФ до 2025 года предусматривает реализацию ряда мероприятий, в том числе проведение совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию новых и модернизации существующих образцов вооружения и военной техники, а также продукции двойного назначения.Предполагается также организация совместных производств конечных образцов вооружения, военной техники и их комплектующих, проведение мероприятий единой политики в сфере технического нормирования, стандартизации и каталогизации продукции военного назначения, поставки продукции, услуг военного назначения в интересах силовых структур обеих стран", - добавили в пресс-службе белорусского лидера.