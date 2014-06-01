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      • Лукашенко одобрил проект о военно-техническом сотрудничестве с Россией

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Вчера, 22:40
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      Сегодня, 17 августа, Александр Лукашенко своим указом одобрил в качестве основы для переговоров проект соглашения о программе военно-технического сотрудничества с РФ до 2025 года.

      Как пояснили в пресс-центре Президента, он уполномочил государственный военно-промышленный комитет республики на проведение переговоров по проекту соглашения и подписание документа при достижении договоренности.

      "Программа военно-технического сотрудничества Беларуси и РФ до 2025 года предусматривает реализацию ряда мероприятий, в том числе проведение совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию новых и модернизации существующих образцов вооружения и военной техники, а также продукции двойного назначения.

      Предполагается также организация совместных производств конечных образцов вооружения, военной техники и их комплектующих, проведение мероприятий единой политики в сфере технического нормирования, стандартизации и каталогизации продукции военного назначения, поставки продукции, услуг военного назначения в интересах силовых структур обеих стран", - добавили в пресс-службе белорусского лидера.
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