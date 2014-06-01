Минобороны: белорусские военные показывают хорошие результаты в конкурсах АрМИ-2022

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в конкурсных испытаниях. Об этом заявил в Министерстве обороны республики.Как рассказали в ведомстве, успешным для нашей команды автомобилистов был сегодняшний заезд в конкурсе "Военное ралли". В ходе этапа "Гонка с преследованием" белорусские военнослужащие продемонстрировали высокий уровень профессионализма, разделив 2-е место в общекомандном зачете с командой Монголии. Лидирует в конкурсе российская команда, третьи - военнослужащие Узбекистана. Состязание продолжается.Белорусская команда, принимающая участие в конкурсе "Соколиная охота", выполнила второе упражнение первого этапа конкурса - физическая подготовка. В упорной борьбе команда Беларуси заняла 2-е место, уступив только команде из Российской Федерации. По итогам двух упражнений первого этапа наша команда разделяет 1-е место с командой из России. Уже завтра белорусские расчеты БЛА приступят к выполнению упражнений второго этапа.Сегодня же на российском полигоне Шарапово состоялась торжественная церемония открытия конкурса "Специальный рывок". Команды - участники будут бороться за звание лучшего подразделения по транспортированию боеприпасов.