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      • Лукашенко: сельскому хозяйству нужна диктатура

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Экономика Дата публикации: Вчера, 22:38
      (голосов: 0)
      Сельскому хозяйству нужна усиленная дисциплина. Такое заявление сегодня, 16 августа, Александр Лукашенко сделал в ходе посещения селекционно-семеноводческого комплекса Научно-практического центра Национальной академии наук по земледелию.

      "Для высокого урожая важно строго соблюдать технологии, а местами этого до сих пор не делают, в том числе из-за халатного отношения к результатам общего труда. Фермеры иначе относятся к своему зерну. Свое - к нему по-другому относишься. Они соблюдают технологии. Они все время в поле. А у нас руководитель планерку провел, и все щеки надувают.

      Нужна диктатура. А у нас она есть - давайте включать ее. Давайте административный ресурс включать и заставлять делать так, как надо. Пора начинать по-настоящему работать", сказал Президент.
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