Лукашенко: сельскому хозяйству нужна диктатура

Сельскому хозяйству нужна усиленная дисциплина. Такое заявление сегодня, 16 августа, Александр Лукашенко сделал в ходе посещения селекционно-семеноводческого комплекса Научно-практического центра Национальной академии наук по земледелию.
"Для высокого урожая важно строго соблюдать технологии, а местами этого до сих пор не делают, в том числе из-за халатного отношения к результатам общего труда. Фермеры иначе относятся к своему зерну. Свое - к нему по-другому относишься. Они соблюдают технологии. Они все время в поле. А у нас руководитель планерку провел, и все щеки надувают.
Нужна диктатура. А у нас она есть - давайте включать ее. Давайте административный ресурс включать и заставлять делать так, как надо. Пора начинать по-настоящему работать", сказал Президент.