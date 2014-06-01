Лукашенко: сельскому хозяйству нужна диктатура

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нужна усиленная дисциплина. Такое заявление сегодня, 16 августа, Александрсделал в ходе посещения селекционно-семеноводческого комплекса Научно-практического центра Национальной академии наук по земледелию."Для высокого урожая важно строго соблюдать технологии, а местами этого до сих пор не делают, в том числе из-за халатного отношения к результатам общего труда. Фермеры иначе относятся к своему зерну. Свое - к нему по-другому относишься. Они соблюдают технологии. Они все время в поле. А у нас руководитель планерку провел, и все щеки надувают.. А у нас она есть - давайте включать ее. Давайте административный ресурс включать и заставлять делать так, как надо. Пора начинать по-настоящему работать", сказал Президент.