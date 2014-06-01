Изменяется работа системы электронной очереди на границе

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Сегодня, 16 августа, Александрподписал обновленный указ о системе электронной очереди транспортных средств в пунктах пропуска".В частности, для повышения эффективности работы, документом отменяется безвозмездное размещение транспортных средств в зоне ожидания. Ранее существовавшая услуга платного бронирования времени въезда транспортных средств в пункт пропуска из зоны ожидания также отменяется.Вместо этого предусмотрено, что все авто при въезде в зону ожидания должны оплатить регистрацию в системе электронной очереди. При этом въезд в зону ожидания будет упорядочен и станет осуществляться в порядке живой очереди.Часть денег, полученных от функционирования системы электронной очереди, будет перечисляться Государственному пограничному комитету для совершенствования материально-технического обеспечения органов пограничной службы.