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      • Изменяется работа системы электронной очереди на границе

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 22:24
      (голосов: 0)
      Сегодня, 16 августа, Александр Лукашенко подписал обновленный указ о системе электронной очереди транспортных средств в пунктах пропуска".

      В частности, для повышения эффективности работы системы электронной очереди, документом отменяется безвозмездное размещение транспортных средств в зоне ожидания. Ранее существовавшая услуга платного бронирования времени въезда транспортных средств в пункт пропуска из зоны ожидания также отменяется.

      Вместо этого предусмотрено, что все авто при въезде в зону ожидания должны оплатить регистрацию в системе электронной очереди. При этом въезд в зону ожидания будет упорядочен и станет осуществляться в порядке живой очереди.

      Часть денег, полученных от функционирования системы электронной очереди, будет перечисляться Государственному пограничному комитету для совершенствования материально-технического обеспечения органов пограничной службы.
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