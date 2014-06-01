Министр здравоохранения Беларуси посетил Москву с рабочим визитом

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с рабочим визитом. Дмитрий Пиневич осмотрел московские объекты здравоохранения."В ходе визита мы ознакомились с работой системы здравоохранения Москвы, с её многоуровневым характером. Убедились, что в Москве действительно высокий уровень цифровизации, а также увидели, как цифра помогает в организации медицинской помощи и маршрутизации пациентов в огромном мегаполисе.Больше всего из увиденного впечатлила монолитность применяемых решений, а также возможности сервисов искусственного интеллекта и работающая в городе цифровая платформа здравоохранения. Разумеется, мы тоже занимаемся внедрением таких решений, поэтому московский опыт будет очень полезен для Беларуси и позволит нам более эффективно организовать нашу работу. При этом такой опыт важен не только для здравоохранения, но и для кадровой, и финансовой сферы", – заявил глава ведомства.В ходе визита представители департамента здравоохранения российской столицы продемонстрировали делегации возможности единой цифровой платформы здравоохранения на примере амбулаторного и стационарного звена.