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      • Министр здравоохранения Беларуси посетил Москву с рабочим визитом

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 10:33
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      Министр здравоохранения Беларуси посетил Москву с рабочим визитом. Дмитрий Пиневич осмотрел московские объекты здравоохранения.

      "В ходе визита мы ознакомились с работой системы здравоохранения Москвы, с её многоуровневым характером. Убедились, что в Москве действительно высокий уровень цифровизации, а также увидели, как цифра помогает в организации медицинской помощи и маршрутизации пациентов в огромном мегаполисе.

      Больше всего из увиденного впечатлила монолитность применяемых решений, а также возможности сервисов искусственного интеллекта и работающая в городе цифровая платформа здравоохранения. Разумеется, мы тоже занимаемся внедрением таких решений, поэтому московский опыт будет очень полезен для Беларуси и позволит нам более эффективно организовать нашу работу. При этом такой опыт важен не только для здравоохранения, но и для кадровой, и финансовой сферы", – заявил глава ведомства.

      В ходе визита представители департамента здравоохранения российской столицы продемонстрировали делегации возможности единой цифровой платформы здравоохранения на примере амбулаторного и стационарного звена.
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