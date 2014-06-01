Лукашенко собрал совещание о решении проблемы долгостроев в Минске

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Александрво время пребывания на площадке комплексной реконструкции застройки ООО "Минский городской технопарк" собралв Минске.Президент сходу обозначил главный вопрос - развитие городской инфраструктуры в столице и строительство новых объектов, причем с соблюдением всех стандартов и обязательств."Не нужно вам напоминать, что Минск - визитная карточка. Для этого много делается, и благоустройство, и для комфорта людей. Это видят и гости столицы, и белорусы. Но как в такую концепцию красивого и уютного города могут вписываться долгострои? Вот основной вопрос, который мы должны сегодня рассмотреть.Строительные проекты иногда не реализуются годами. Например, бывшие объекты Минского производственного объединения вычислительной техники (МПОВТ). Лишь после вмешательства Президента довели до ума объект на выезде из города по проспекту Победителей. И такой он не один. Возьмите газпромовский долгострой. Длительное время не могут ввести в эксплуатацию гостиницу напротив "Минск-Арены". Не завершено строительство паркинга и встроенных помещений в жилом доме на Неманской, 80. Торговый центр "Гулливер" - немой укор нашей бесхозяйственности. Такая же ситуация со строением возле цирка в самом знаковом месте Минска.О чем говорят эти примеры? О том, что в столице бардака больше, чем где-либо, Наталья Ивановна (Кочанова). Жуликов тут хватает, но и нерасторопность городских чиновников тоже имеет место. И вы как никто должны понимать, что это не только памятники бесхозяйственности. Прежде всего это несозданные рабочие места, недополученные налоги в бюджет, замороженная экономическая активность. Такое положение дел никуда не годится.Есть глава горисполкома, уполномоченные по городу и аж целый помощник. Пора принимать кардинальные меры, начиная с газпромовских проектов и заканчивая строительством жилья", - сказал Президент.Он потребовал доложить о ситуации с завершением строительства объектов на месте бывшего завода МПОВТ, перспективах развития территорий мотовелозавода, путях решения проблемы других долгостроев Минска.