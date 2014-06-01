Лукашенко подписал указ о приеме в гражданство 401 человека, в том числе 86 детей

Александр Лукашенко подписал указ №275 о приеме в белорусское гражданство 401 человека, в том числе 86 детей.
В частности, белорусский паспорт получит 341 украинец. В основном это лица, приехавшие в нашу страну из Донецкой и Луганской областей Украины. Среди них 39 семей.
Кроме того, гражданами Беларуси стали 60 иностранцев, прибывших из Армении, Азербайджана, Грузии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, России, Молдовы, Литвы, Турции, Сирии, Египта, Афганистана, Ирана и Пакистана.
В общей сложности после поручения белорусского лидера, данного им в ходе "Большого разговора с Президентом" в августе прошлого года, белорусскими гражданами стали 5 657 человек. Из них Лукашенко принял в гражданство 3 030 иностранцев. В остальных случаях решение принимали органы внутренних дел.