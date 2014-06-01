Лукашенко подписал указ о приеме в гражданство 401 человека, в том числе 86 детей

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Александрподписал указ №275 о приеме в белорусскоеВ частности, белорусский паспорт получит 341 украинец. В основном это лица, приехавшие в нашу страну из Донецкой и Луганской областей Украины. Среди них 39 семей.Кроме того, гражданами Беларуси стали 60 иностранцев, прибывших из Армении, Азербайджана, Грузии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, России, Молдовы, Литвы, Турции, Сирии, Египта, Афганистана, Ирана и Пакистана.В общей сложности после поручения белорусского лидера, данного им в ходе "Большого разговора с Президентом" в августе прошлого года, белорусскими гражданами стали 5 657 человек. Из них Лукашенко принял в гражданство 3 030 иностранцев. В остальных случаях решение принимали органы внутренних дел.