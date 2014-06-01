Лукашенко произвел кадровые перестановки в военном блоке и оборонной отрасли

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АлександрВ частности, согласно указу Президента, полковник Сергей Фролов назначен начальником Главного штаба - первым заместителем командующего Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил.Генерал-майор Геннадий Козловский освобожден от должности главы ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил - начальника управления ракетных войск и артиллерии Генерального штаба и уволен с военной службы в запас по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков различия. Его место занял полковник Руслан Чехов.Белорусский лидер освободил и генерал-майора Игоря Демиденко от должности первого зампредседателя Государственного военно-промышленного комитета. Демиденко откомандирован в Министерство обороны и уволен с военной службы в запас по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков различия.