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      • Лукашенко произвел кадровые перестановки в военном блоке и оборонной отрасли

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Вчера, 22:35
      (голосов: 0)
      Александр Лукашенко произвел кадровые перестановки в военном блоке и оборонной отрасли.

      В частности, согласно указу Президента, полковник Сергей Фролов назначен начальником Главного штаба - первым заместителем командующего Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил.

      Генерал-майор Геннадий Козловский освобожден от должности главы ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил - начальника управления ракетных войск и артиллерии Генерального штаба и уволен с военной службы в запас по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков различия. Его место занял полковник Руслан Чехов.

      Белорусский лидер освободил и генерал-майора Игоря Демиденко от должности первого зампредседателя Государственного военно-промышленного комитета. Демиденко откомандирован в Министерство обороны и уволен с военной службы в запас по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков различия.
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