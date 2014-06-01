МИД: среди пострадавших в Армении и Израиле белорусских граждан нет

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В Министерстве иностранных дел Беларуси рассказали, есть ли белорусские граждане среди"В связи с терактом в Израиле, где обстреляли автобус у Стены Плача в Иерусалиме, на данный момент, по предварительной информации израильской стороны, белорусских граждан среди пострадавших нет.Кроме того, по существующей информации, на данный момент пострадавших из числа белорусских граждан также не зафиксировано и в Ереване.Консульские службы посольств Беларуси в Израиле и Армении, соответственно, находятся в контакте с правоохранительными органами стран пребывания", - заявили в МИДе.Сегодня, 14 августа, в торговом центре "Сурмалу" в Ереване прогремел взрыв. После этого началось возгорание. Сообщается, что ранены 61 граждан. Погибло - 3 человека. Люди остаются под завалами, ведутся спасательные работы. Предположительно, взорвалась пиротехника.В Иерусалиме неизвестный стрелок открыл огонь по автобусу около Стены Плача. Были ранены 7 человек, двое из которых сейчас находятся в тяжелом состоянии. По информации местных СМИ, нападавший - 26-летний араб Амир Сидауи, проживающий в Восточном Иерусалиме.