Минздрав: имеющиеся в Беларуси вакцины эффективны и против омикрон-ниндзя

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Имеющиеся в Беларуси. Такое заявление сделала глава отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Министерства здравоохранения."Штамм корононавируса омикрон-ниндзя быстрее распространяется. Протекает он так же, как и другие штаммы омикрон, то есть, в достаточно легкой форме. Он сейчас, в основном, распространяется в США и Европе. По их данным, он протекает в легкой и средней формах.Против омикрон-ниндзя эффективны имеющиеся вакцины. У нас есть иммунный ответ, у нас есть клетки памяти. Наш организм должен на него реагировать. Конечно, новые штаммы могут ускользать от иммунного ответа, но считается, что ответ произойдет хотя бы в какой-то степени. Поэтому мы советуем проводить бустерную вакцинацию, чтобы предотвратить развитие осложнений.Решение о вакцинации детей от 5 лет приняли после обращения многих родителей в Минздрав. Вакцинация детей от 12 лет проходит довольно успешно и без особых побочных явлений. Разумеется, мы сейчас отмечаем небольшое увеличение количества заболевших. Ситуация в странах показывает, что коронавирус становится ближе к сезонному заболеванию, как и грипп", - считает Инна Карабан.