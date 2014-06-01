В Минске заявили, что продолжают торговать с ЕС, несмотря на санкции

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Премьер-министр Беларуси заявил сегодня, 13 августа, что, в некоторые страны союза экспорт даже вырос в первом полугодии."Несмотря на введение этими государствами эмбарго на ряд белорусских экспортных позиций, деревообработка, металлопродукция, нефтепродукты, минеральные удобрения, мы все равно продолжаем торговать с ЕС. При этом с некоторыми из них у нас за первое полугодие экспорт даже вырос по сравнению с таким же периодом 2021 года. Польша, Чехия, Испания и еще несколько стран увеличили закупку нашей продукции.На европейский бизнес оказывается серьезное давление со стороны политиков. Но, тем не менее, никто серьезно ни с нами, ни с российскими коллегами деловые отношения рвать не собирается. Экспорт Беларуси в ЕС за первое полугодие превысил 3 миллиардов долларов.Я бы не стал драматизировать ситуацию. Да, она сложная, да, очень жесткие ограничения. Мы продолжаем работать с Европой, с Америкой - и с Северной, и с Южной. Но, разумеется, сейчас наши взгляды устремлены на восток и на юг. Нам нужно заместить выпадающий объем экспорта с рынка Западной Европы и Украины. Из того, что поставлялось в Украину за первое полугодие 2021 года - а это порядка 2,5 миллиарда долларов, мы уже переориентировали на другие рынки примерно 2 миллиардов долларов. И темпы мы будем наращивать", - сказал Роман Головченко.Он напомнил, что ранее власти республики ставили задачу развивать экспорт по формуле: треть поставок в ЕАЭС, треть в ЕС и треть в так называемые "страны дальней дуги"."Но текущая ситуация кардинально отличается от прежней. Сейчас, наверное, уже неактуально говорить о какой-то жесткой формуле. Но это не значит, что мы складываем все наши экспортные ресурсы в одну корзину. Абсолютно нет. Но мы видим потенциал тех рынков, которые мы, может быть, недоосваивали с учетом нашей линии на сбалансированное развитие экспорта во все регионы", - заключил глава правительства.