Лукашенко поручил до конца года наладить в Беларуси производство упаковки для продуктов питания

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Александрво время посещения Минского молочного завода №1 поручил до конца года наладить в Беларуси"Чтобы этот упаковочный материал был произведен в Беларуси. Чтобы до конца года материал был. А то будем опять руками разводить. Химическая промышленность у нас суперразвитая, а мы не можем клеенку эту произвести. Чтобы к концу году упаковка была", - сказал Президень.Отметим, упаковочный материал для некоторых видов продукции, например молока, отечественные предприятия закупали за рубежом. Сейчас с этим возникли определенные трудности, что в том числе сказалось на объемах поставляемой на внутренний рынок продукции."Задачи по импортозамещению ставятся не первый год. Ответственность за налаживание производства упаковки для продовольствия на министре сельского хозяйства и продовольствия Игоре Брыло, контролировать вопрос поручено вице-премьеру Леониду Зайцу.У нас должно быть организовано и производство необходимых запчастей для импортного оборудования. То же самое: или пусть на коленях точат то, что нужно (шестеренки, болты, гайки), или же ищут другие варианты. Лучше, разумеется, производить у себя. Вот 2 позиции - упаковка и запасные части к импортному оборудованию - до конца года должны быть проработаны", - заключил белорусский лидер.