Школьный базар на площадке у Дворца спорта в Минске откроется 13 августа.

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на площадке у Дворца спорта в Минске"Каждые выходные августа, начиная с 13 числа, школьный базар у Дворца спорта будет работать с 11:00 до 18:00. Там представят продукцию концерна "Беллегпром". Это изделия для детей всех возрастов, поэтому их можно будет собрать не только в школу, но и в детский сад. Некоторым категориям граждан предоставят скидки для подготовки детей к учебному году", - пояснила начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома.Елена Нагорная добавила, что, по сравнению с 2021 цены на продукцию для школьников существенно не изменились:"Как и в предыдущие годы, МАРТ разработал и довел до субъектов, которые осуществляют подажу продукции к школьному сезону, обязательные к исполнению рекомендации. У всех родителей есть возможность собрать ребенка в школу и подобрать подходящую им продукцию", - добавила представитель ведомства.