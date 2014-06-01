Лукашенко высказал свою позицию по поводу повышения цен на молоко

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Предприятия должны добиваться более высокой прибыли за счет эффективного производства, а не поднятия цен на социально значимые товары. Такое заявление Александрсделал в ходе посещения Минского молочного завода №1.Глава Миноблисполкома Александр Турчин предложил по отдельным позициям повысить цены по цельномолочке. Он считает, что это поправит экономическое положение предприятий."Единственная просьба… Это не популярная, разумеется, мера. У нас, к сожалению, по целому ряду продукции убыточное производство. Мы не хотим наживаться, но по каким-то позициям должен быть другой уровень рентабельности", - сказал Турчин."Ты предлагаешь?" - спросил Президент."По некоторым позициям, не по всем. По…" -ответил губернатор."Так молоко и кефир люди в основном и берут. Ты же экономист. Что будем делать с пенсионерами? Что тут говорить. Рассчитывать на то, что цены вырастут… Давайте больше надоев. Тогда будет и выше рентабельность. У государства есть социальные обязательства и забывать о них не стоит. Повышать прибыльность предприятий нужно в первую очередь за счет эффективного производства, а не повышения цен", - добавил глава государства.