  • » » Лукашенко высказал свою позицию по поводу повышения цен на молоко

      • Лукашенко высказал свою позицию по поводу повышения цен на молоко

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Экономика Дата публикации: Вчера, 20:25
      (голосов: 0)
      Предприятия должны добиваться более высокой прибыли за счет эффективного производства, а не поднятия цен на социально значимые товары. Такое заявление Александр Лукашенко сделал в ходе посещения Минского молочного завода №1.

      Глава Миноблисполкома Александр Турчин предложил по отдельным позициям повысить цены по цельномолочке. Он считает, что это поправит экономическое положение предприятий.

      "Единственная просьба… Это не популярная, разумеется, мера. У нас, к сожалению, по целому ряду продукции убыточное производство. Мы не хотим наживаться, но по каким-то позициям должен быть другой уровень рентабельности", - сказал Турчин.

      "Ты предлагаешь поднять цены на цельномолочку?" - спросил Президент.

      "По некоторым позициям, не по всем. По молоку…" -ответил губернатор.

      "Так молоко и кефир люди в основном и берут. Ты же экономист. Что будем делать с пенсионерами? Что тут говорить. Рассчитывать на то, что цены вырастут… Давайте больше надоев. Тогда будет и выше рентабельность. У государства есть социальные обязательства и забывать о них не стоит. Повышать прибыльность предприятий нужно в первую очередь за счет эффективного производства, а не повышения цен", - добавил глава государства.
      Кратко и по делу в Telegram

      Читайте нас в:
      Загрузка...
      Загрузка...

    Загрузка...
    Рунет
    Рунет
    Индекс цитирования
    POLOTSK-PORTAL.RU
  • Обратная связь