В Минске 87-летняя женщина отдала мошенникам все свои сбережения.

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В МинскеВ милицию обратилась пенсионерка, которая стала жертвой телефонных аферистов. На домашний телефон ей позвонил мужчина, который представился следователем. Он сказал, что сын женщины совершил ДТП и теперь нужна крупная сумма денег на операцию пострадавшему. Женщина передала курьеру мошенников все свои дентги - 9 000 рублей и 1 000 долларов.23-летнего минчанина уже задержали. По словам нарушителя, подработку курьером он нашел в Telegram-канале. Полученную от потерпевшей сумму передал посреднику.Накануне задержания парень забрал 5 000 долларов еще у одной пожилой минчанки.По данному факту возбудили уголовное дело.