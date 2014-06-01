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      • В Минске 87-летняя женщина отдала мошенникам все свои сбережения

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 20:16
      (голосов: 0)
      В Минске 87-летняя женщина отдала мошенникам все свои сбережения.

      В милицию обратилась пенсионерка, которая стала жертвой телефонных аферистов. На домашний телефон ей позвонил мужчина, который представился следователем. Он сказал, что сын женщины совершил ДТП и теперь нужна крупная сумма денег на операцию пострадавшему. Женщина передала курьеру мошенников все свои дентги - 9 000 рублей и 1 000 долларов.

      23-летнего минчанина уже задержали. По словам нарушителя, подработку курьером он нашел в Telegram-канале. Полученную от потерпевшей сумму передал посреднику.

      Накануне задержания парень забрал 5 000 долларов еще у одной пожилой минчанки.

      По данному факту возбудили уголовное дело.
      Кратко и по делу в Telegram

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