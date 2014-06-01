Минобороны Беларуси опровергло информацию о планах участвовать в спецоперации

Читайте нас в:







Загрузка...

Загрузка...

Помощник министра обороны Беларуси по идеологической работеоппозиции о том, что белорусская армия готовится принятьна территории Украины."Ранее они утверждали, что наши вооруженные силы уже в Украине. Теперь каждый день они говорят, что вот-вот мы будем там. Хочу напомнить еще раз слова главнокомандующего: "Биться, бороться и умирать мы будем на нашей земле". И мы к этому готовы", - заявил Леонид Касинский.По его словам, в ведомстве следят за заявлениями представителей оппозиции и воспринимают их прогнозы с иронией."Мы внимательно отслеживаем все эти невероятные версии, которые с умным видом транслируют различные псевдоэксперты: это и нанесенные удары, и действия неких партизан, и взорванные боевые машины комплексов С-400 и радиолокаторы наведения целей. Причем каждый из этих жалких "экспертов" ссылается на достоверные данные каких-то разведок. Я с иронией воспринимаю все это. Сразу видно, какие данные – такие и разведки. Это кривляние их друг перед другом за более жирный кусок с барского стола их хозяев", - добавил представитель министерства.