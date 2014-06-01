  • » » Минобороны Беларуси опровергло информацию о планах участвовать в спецоперации

      • Минобороны Беларуси опровергло информацию о планах участвовать в спецоперации

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Сегодня, 20:08
      (голосов: 0)
      Помощник министра обороны Беларуси по идеологической работе опроверг заявления оппозиции о том, что белорусская армия готовится принять участие в спецоперации РФ на территории Украины.

      "Ранее они утверждали, что наши вооруженные силы уже в Украине. Теперь каждый день они говорят, что вот-вот мы будем там. Хочу напомнить еще раз слова главнокомандующего: "Биться, бороться и умирать мы будем на нашей земле". И мы к этому готовы", - заявил Леонид Касинский.

      По его словам, в ведомстве следят за заявлениями представителей оппозиции и воспринимают их прогнозы с иронией.

      "Мы внимательно отслеживаем все эти невероятные версии, которые с умным видом транслируют различные псевдоэксперты: это и нанесенные удары, и действия неких партизан, и взорванные боевые машины комплексов С-400 и радиолокаторы наведения целей. Причем каждый из этих жалких "экспертов" ссылается на достоверные данные каких-то разведок. Я с иронией воспринимаю все это. Сразу видно, какие данные – такие и разведки. Это кривляние их друг перед другом за более жирный кусок с барского стола их хозяев", - добавил представитель министерства.
      Кратко и по делу в Telegram

      Читайте нас в:
      Загрузка...
      Загрузка...

    Загрузка...
    Рунет
    Рунет
    Индекс цитирования
    POLOTSK-PORTAL.RU
  • Обратная связь