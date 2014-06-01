В Беларуси в этом году пресечено 12 каналов поставки наркотиков из России

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В Беларуси в этом году. Такое заявление сегодня, 11 августа, сделал временно исполняющий обязанности по должности замначальника Главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Министерства внутренних дел."В 2022 году значительно вырос объем изымаемых психотропных веществ, он составил 59,7 кг. Также было изъято наркотических средств 31,9 кг. Общий объем изымаемых наркотиков, согласно госстатистике, достиг 92,3 кг. Основным источником поступления наркотиков на внутренний наркорынок являются нелегальные поставки из-за границы. Основным вектором является РФ - на сегодняшний день пресечено 12 таких каналов", - рассказал Сергей Мелещик.По его словам, преступники предпринимают меры по размещению производств наркотиков на территории Беларуси."В этом году ликвидирована 1 крупная лаборатория по синтезу психоактивных веществ, которая размещалась в Минской области. Наркотики растительного происхождения также произрастают на нашей территории. За 7 месяцев пресечена деятельность 61 помещения, специально приспособленного и оборудованного для выращивания наркосодержащих растений. В отчетном периоде возбуждено 47 уголовных дел, связанных с летальным отравлением наркотиками и психотропами, по которым установлено 49 погибших", - заключил представитель ведомства.