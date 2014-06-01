  • » » Лукашенко потребовал ответа на "отжим" Литвой белорусской собственности

      • Лукашенко потребовал ответа на "отжим" Литвой белорусской собственности

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Экономика Дата публикации: Сегодня, 15:58
      (голосов: 0)
      Александр Лукашенко заявил, что правительство должно принять меры в связи с тем, что Литва фактически забрала белорусскую собственность в Клайпедском порту. Такое заявление Президент сделал в ходе совещания по созданию портовых мощностей для экспорта белорусской продукции.

      "Мало того что эти санкции незаконно ввели, так еще и фактически забрали вашу собственность. Кроме санкций в отношении транспортировки калия, Литва также фактически забрала собственность белорусского предприятия "Беларуськалий" в Клайпеде. Это не должно безнаказанно пройти. Продумайте и мне доложите, какие меры мы можем и примем в ближайшее время и в среднесрочной перспективе.

      Отбирать, отжимать собственность никому не позволено. Мало того что там наши санатории, где мы лечили чернобыльцев, "отжали", так и здесь. Это же немалые деньги", - сказал глава государства, проводя параллели с санаторием "Белоруссия" в латвийской Юрмале, вынужденном прекратить работу из-за западных санкций.

      "Поэтому меры должны быть приняты как сегодня-завтра, так и послезавтра", - заключил белорусский лидер.
      Кратко и по делу в Telegram

      Читайте нас в:
      Загрузка...
      Загрузка...

    Загрузка...
    Рунет
    Рунет
    Индекс цитирования
    POLOTSK-PORTAL.RU
  • Обратная связь