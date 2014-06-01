Лукашенко потребовал ответа на "отжим" Литвой белорусской собственности

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Александрзаявил, что правительство должно принять меры в связи с тем, чтофактически забралав Клайпедском порту. Такое заявление Президент сделал в ходе совещания по созданию портовых мощностей для экспорта белорусской продукции."Мало того что эти санкции незаконно ввели, так еще и фактически забрали вашу собственность. Кроме санкций в отношении транспортировки калия, Литва также фактически забрала собственность белорусского предприятия "Беларуськалий" в Клайпеде. Это не должно безнаказанно пройти. Продумайте и мне доложите, какие меры мы можем и примем в ближайшее время и в среднесрочной перспективе.Отбирать, отжимать собственность никому не позволено. Мало того что там наши санатории, где мы лечили чернобыльцев, "", так и здесь. Это же немалые деньги", - сказал глава государства, проводя параллели с санаторием "Белоруссия" в латвийской Юрмале, вынужденном прекратить работу из-за западных санкций."Поэтому меры должны быть приняты как сегодня-завтра, так и послезавтра", - заключил белорусский лидер.