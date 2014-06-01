Минск может зеркально ответить на действия Литвы, заявил премьер

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за отъем своей собственности в порту Клайпеды. Такое заявление сегодня, 11 августа, сделал премьер-министр страны."Работа, конечно же, будет вестись юридически. Вы знаете, что терминал, который сейчас заблокирован в Клайпеде, на 30% принадлежит "Беларуськалию". Нами начата претензионная работа... Фактически Минску мешают реализовывать свои коммерческие интересы.Поэтому ответные меры, в принципе, на недружественные действия государств уже готовятся, все будет цивилизованно. Вся собственность и юридических, и физических лиц недружественных государств в Беларуси известна, она просчитана. Мы не хотим никаких агрессивных действий. Мы настроены на цивилизованные отношения. Но если портив нас предпринимают агрессивные действия экономического толка, разумеется, мы молчать не будет, как минимум, это будет зеркальное решение", - сказал Роман Головченко.