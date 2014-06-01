Лукашенко поручил использовать российские порты для белорусского экспорта

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Сегодня, 11 августа, Александрзаявил местным чиновникам, что нужнокаждый свободный метрна экспорт. Данное поручение было озвучено на совещании по созданию портовых мощностей в РФ для экспорта белорусской продукции."У нас нет времени ждать, пока построится та или иная инфраструктура в каком-то порту… Я так образно часто говорю, пока будем строить, мешками будем грузить. Разумеется, 12 миллионов тонн (экспортных грузов) и больше мешками не загрузишь, но, тем не менее, это говорит о том, что мы уже сегодня должны буквально на каждом свободном квадратном метре российских портов грузить свои товары", - считает Президент.По его словам, речь идет, прежде всего, о северо-западном регионе России."Владимир Путин лично показал мне все порты Питера и вокруг него и предложил: выбирайте любое направление. Но я ему сказал, нам уже сегодня нужно грузить. Говорит: любую точку и начинайте грузить", - добавил глава государства.