Минобороны Беларуси опровергло сообщения о взрывах на военном аэродроме под Гомелем

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Минобороны Беларуси"В связи с поступающими в Министерство обороны обращениями о произошедших вспышках на участке местности Зябровка Гомельской области сообщаем, что 10 августа, примерно в 23:00, во время контрольного пробега одной из единиц техники после проведенной замены двигателя произошло ее возгорание. Личным составом своевременно приняты меры по тушению. Пострадавших нет", - сказано в заявлении ведомства.Отметим, минувшей ночью в соцсетях появилась информация, что на военном аэродроме в Зябровке были слышны взрывы и видны яркие вспышки.