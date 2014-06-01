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      • Минобороны Беларуси опровергло сообщения о взрывах на военном аэродроме под Гомелем

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 08:25
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      Минобороны Беларуси опровергло информацию о взрывах на военном аэродроме под Гомелем.

      "В связи с поступающими в Министерство обороны обращениями о произошедших вспышках на участке местности Зябровка Гомельской области сообщаем, что 10 августа, примерно в 23:00, во время контрольного пробега одной из единиц техники после проведенной замены двигателя произошло ее возгорание. Личным составом своевременно приняты меры по тушению. Пострадавших нет", - сказано в заявлении ведомства.

      Отметим, минувшей ночью в соцсетях появилась информация, что на военном аэродроме в Зябровке были слышны взрывы и видны яркие вспышки.
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