Минздрав Беларуси изменил порядок вакцинации против коронавируса

Читайте нас в:







Загрузка...

Загрузка...

Специалисты Министерства здравоохранения внесли изменения внаселения.В частности, определено, что основная (первичная) вакцинация проводится для детей 5-17 лет 2 дозами вакцины Sinopharm, а для взрослых (18 лет и старше) - 1 дозой "Спутник Лайт", 2 дозами "Гам-Ковид-Вак" или Sinopharm.Бустерная вакцинация проводится лицам 18 лет и старше 1 дозой "Спутник Лайт" или 1 дозой "Гам-Ковид-Вак" компонентом 1 или компонентом 2 независимо от ранее использованной вакцины на основную или бустерную вакцинацию.