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      • Минздрав Беларуси изменил порядок вакцинации против коронавируса

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 16:28
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      Специалисты Министерства здравоохранения внесли изменения в порядок вакцинации против COVID-19 населения.

      В частности, определено, что основная (первичная) вакцинация проводится для детей 5-17 лет 2 дозами вакцины Sinopharm, а для взрослых (18 лет и старше) - 1 дозой "Спутник Лайт", 2 дозами "Гам-Ковид-Вак" или Sinopharm.

      Бустерная вакцинация проводится лицам 18 лет и старше 1 дозой "Спутник Лайт" или 1 дозой "Гам-Ковид-Вак" компонентом 1 или компонентом 2 независимо от ранее использованной вакцины на основную или бустерную вакцинацию.
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