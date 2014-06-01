В Беларуси намолотили 4 млн тонн зерна.

Читайте нас в:







Загрузка...

Загрузка...

В БеларусиКак пояснили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия, по информации на утро 10 августа, в стране было намолочено 3836,6 тыс. т зерна при средней урожайности 37,7 ц/га. Но к середине дня аграрии превысили этот рубеж."Урожайность зерна в этом году значительно выше. В 2021 году на аналогичный период урожайность зерновых составляла 32 ц/га, что на 5 ц/га ниже нынешних показателей. Это позволяет нам делать прогнозы на увеличение урожая", - добавили в ведомстве.Отметим, закончить массовую уборку в Беларуси планируют примерно с 20 по 25 августа.