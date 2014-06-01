Киев не готов к конструктиву с Минском, заявило Минобороны Беларуси

Читайте нас в:







Загрузка...

Загрузка...

Беларуси нужно будет выстраивать отношения с, но готовность украинской стороны к- вопрос не ближайшего времени. Такое заявление сегодня, 10 августа, сделал помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества, глава департамента международного военного сотрудничества министерства."Что сегодня с Украиной и как мы будем действовать? Хороший вопрос. Нам же все равно нужно выстраивать отношения. У нас дипломатия для того предназначена, чтобы выстраивать конструктивные отношения. Когда Киев будет готов к конструктивным отношениям? Вопрос времени. Наверное, не ближайшего времени. Чуть дальше. Но обстановка развивается на юге, в Украине, мы внимательно следим, мы не участники вооруженного противостояния: нашего личного состава, техники, вооружения там нет.Из того, что происходило (в последние годы в отношениях Минска и Киева), создается впечатление, что кто-то поставил задачу сделать (Беларусь) из сначала дружественного Украине государства нейтральное, а из нейтрального – в то, которое проводит самостоятельную политику и не рассматривает уже Украину как партнера. Они нас к этому привели за руку.Трансформация политики Украины в отношении Беларуси в последние годы произошла под воздействием извне. Естественно, Беларусь поддержала действия РФ как своего стратегического союзника на Украине. Потому что мы видим ряд острых вопросов, которые происходят в Украине и которые влияют… на состояние национальной безопасности нашей страны", - сказал Валерий Ревенко.