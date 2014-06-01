Лукашенко поручил торговать с Евросоюзом даже в условиях санкций

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Александрзаявил, что даже в условиях западных санкций"Нам ни в коем случае нельзя уходить из ЕС. Это наш ближайший сосед. Мы половину там, по-моему, работали по экспорту. С ними нужно работать. Бешенство политиков уже уходит на задний план. Бизнес есть бизнес", - сказал Президент в ходе заседания совета министров о функционировании экономики в условиях санкций.Он назвал ошибочной постановку вопроса и риторику о том, что вместо недружественных стран сейчас Беларусь будет работать лишь с дружественными.В качестве примера глава государства привел высокий спрос в мире на минеральные удобрения и нефтепродукты, которые есть у Беларуси. Он выразил уверенность, что интерес к покупке белорусских товаров есть и у европейских партнеров."Может быть, мы недостаточно активны в продвижении своей продукции в этих условиях на те рынки. Если они нуждаются в наших товарах, они также ищут пути купить. Поэтому ни в коем случае нельзя отбрасывать их и даже в определенной риторике, терминологии нельзя это исключать. Наоборот, туда надо идти, создавая новые цепочки для того, чтобы торговать", - добавил белорусский лидер.