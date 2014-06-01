МИД Беларуси призвал Запад прекратить вмешиваться в дела страны

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Министерство иностранных дел призывает Запад. Об этом сказано в заявлении ведомства в связи с реакцией ЕС и США на вторую годовщину президентских выборов в республике."ЕС и отдельные западные страны в контексте очередной годовщины президентских выборов в Беларуси опять позволили себе оскорбительные и голословные обвинения в адрес суверенного и независимого государства.Совершенно очевидно, что уж точно не Брюсселю или Вашингтону определять степень легитимности руководства Беларуси. Это исключительная прерогатива белорусского народа, который 2 года назад однозначно высказался в поддержку действующего лидера, проводимого им курса на сохранение мира и стабильности, поступательное экономическое развитие и повышение уровня благосостояния граждан.Коллективный Запад, прикрываясь громкими лозунгами об укреплении суверенитета и независимости Беларуси, защите прав человека, де-факто делает все, чтобы экономически удушить белорусское государство, заставить отказаться от собственного пути развития.Нелегитимные экономические санкции западных стран в обход Совета Безопасности ООН, авиационное эмбарго прямо противоречат международному праву, грубо нарушают социально-экономические права граждан, фундаментальныt принципs рыночной экономики. При этом западные санкции в глобальном масштабе провоцируют мировой продовольственный кризис, больно бьют по населению самих стран-инициаторов данных ограничительных мер. Но эти проблемы, похоже, совершенно не волнуют западных политиков, которые в большей мере озабочены удовлетворением собственных непомерных геополитических амбиций, а не решением насущных проблем своих народов.Выступаем категорически против вмешательства Запада во внутренние дела суверенной Беларуси в форме открытой поддержки и финансирования оппонентов законной власти. Потворство экстремистам из числа белорусской оппозиции уже привело к тому, что с их стороны все чаще звучат абсолютно безумные призывы к силовому свержению власти. Настоятельно призываем ЕС и другие западные страны прекратить безответственную и тупиковую антибелорусскую политику, отказаться от давления и санкций, вернуться к предметному диалогу и взаимовыгодному сотрудничеству", - сказано в заявлении